16.7% ارتفاعا في قيمة الصادرات الكورية خلال الأيام العشرة الأولى من أغسطس

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ارتفعت قيمة صادرات كوريا الجنوبية بأكثر من 16% على أساس سنوي في الأيام العشرة الأولى من شهر أغسطس الجاري.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الشحنات الصادرة أكثر من 15.5 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة، بزيادة 16.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وارتفع متوسط الصادرات اليومية بنسبة 24%، على الرغم من انخفاض عدد أيام العمل بمقدار نصف يوم مقارنة بالعام الماضي إلى ثمانية أيام.وارتفعت قيمة الصادرات الكورية من أشباه الموصلات بنسبة 42.1%، والسيارات بنسبة 63.9%، بينما انخفضت قيمة شحنات المعدات الدقيقة بأكثر من 10%.وارتفعت قيمة الصادرات الكورية إلى الصين بأكثر من 10%، في حين زادت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 27.7%، والاتحاد الأوربي بنسبة 18.2%.كما ارتفعت قيمة الواردات الكورية بنسبة 13.4% على أساس سنوي إلى 18.4 مليار دولار خلال نفس الفترة، مما أدى إلى عجز تجاري بلغ 293 مليون دولار.