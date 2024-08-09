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الدولية

سيول وواشنطن تعقدان الجولة السادسة من محادثات تقاسم تكاليف الدفاع

Write: 2024-08-12 12:08:43Update: 2024-08-12 13:45:31

سيول وواشنطن تعقدان الجولة السادسة من محادثات تقاسم تكاليف الدفاع

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الاثنين في واشنطن، اجتماعات الجولة السادسة من محادثات تجديد الاتفاق الخاص بتقاسم تكاليف الدفاع بينهما، بشأن بقاء القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.
ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة الماضي، ستُعقد الجولة السادسة من محادثات تقاسم تكاليف الدفاع خلال الفترة من الثاني عشر وحتى الرابع عشر من أغسطس في واشنطن.
وقد عقد الجانبان الكوري والأمريكي الجولة الأولى من هذه المحادثات في هاواي في الفترة من 23 إلى 25 أبريل الماضي، حيث أوضحا مواقفهما الأساسية، ثم أعقبتها محادثات في أواخر مايو في سيول، وفي أوائل يونيو في واشنطن، ثم في منتصف يوليو في سيول.
ومن المتوقع أن تتركز الجولة السادسة من المحادثات على حجم التكاليف التي ستتقاسمها كوريا الجنوبية، ومعيار تحديد معدل الزيادة في تقاسم تكاليف الدفاع. 
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