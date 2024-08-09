5.3 تريلبيون وون زيادة في الديون الأسرية في كوريا خلال شهر يوليو

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تبين أن الديون الأسرية في كوريا الجنوبية قد شهدت زيادة بمقدار 5.3 تريليون وون خلال شهر يوليو الماضي، بعد أن كانت قد سجلت زيادة بمقدار 4.2 تريليون وون في الشهر الأسبق.وكان حجم الديون الأسرية قد انخفض في شهري فبراير ومارس الماضيين، ثم زاد بأكثر من 4 تريليونات وون في أبريل، و5.3 تريليون وون في مايو، و4.2 تريليون وون في يونيو.ويرجع السبب في زيادة حجم الديون الأسرية إلى الزيادة في الديون على الرهن العقاري الناجمة عن زيادة حجم المعاملات العقارية.وقد زادت قيمة الديون على الرهن العقاري بمقدار 5.4 تريليون وون في شهر يوليو الماضي.وأعربت السلطات المالية الكورية عن قلقها من احتمال استمرار الزيادة في الديون الأسرية بسبب زيادة المعاملات العقارية، خاصة في مناطق العاصمة الكبرى.