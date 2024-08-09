سيول وواشنطن تجريان مناورات أولجي فريدوم شيلد الأسبوع القادم

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناوراتهما العسكرية السنوية المشتركة "أولجي فريدوم شيلد" يوم التاسع عشر من شهر أغسطس الجاري، بهدف تعزيز الجاهزية الدفاعية عن شبه الجزيرة الكورية.ووفقا لما أعلنته هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية وقيادة القوات الكورية الأمريكية المشتركة اليوم الاثنين، فسوف تتعامل سيناريوهات هذه المناورات مع تهديدات كوريا الشمالية الصاروخية المتزايدة، وتشويشها على نظام تحديد المواقع "جي بي إس"، وهجماتها السيبرانية، وتهديداتها البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى التدريب على أنماط الحرب الأخيرة.وقالت السلطات العسكرية الكورية والأمريكية إن مناورات هذا العام ستركز على تعزيز قدرات التحالف الكوري الأمريكي في مواجهة أي استفزازات من قبل كوريا الشمالية باستخدام أسلحة الدمار الشامل.وأضافت أن مناورات فريدوم شيلد تهدف أيضا إلى إظهار قدرة التحالف الأمريكي على إجراء عمليات عسكرية مشتركة.وسوف تشارك في مناورات هذا العام الدول الأعضاء في قوات الأمم المتحدة في كوريا الجنوبية، فيما تقوم لجنة الدول المحايدة بمراقبة التزام المناورات باتفاقية الهدنة.