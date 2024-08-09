الحكومة تعقد اجتماعا طارئا بشأن المخاوف من تعرض السيارات الكهربائية لحرائق

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وسط زيادة المخاوف من احتمال تعرض السيارات الكهربائية لحرائق، ستعقد حكومة كوريا الجنوبية اجتماعا طارئا بشأن تعزيز سلامة السيارات الكهربائية.وقررت الحكومة الكورية اليوم الاثنين عقد اجتماع طارئ برئاسة نائب وزير البيئة، وبمشاركة مسؤولي الوزارات ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، ووزارة الصناعة والتجارة والطاقة، إلى جانب هيئة الإطفاء.ومن المتوقع أن يتم في الاجتماع مناقشة التدابير المتعلقة بتعزيز سلامة السيارات الكهربائية، بما في ذلك تجنب تركيب مرافق شحن في مواقف السيارات تحت الوحدات السكنية، وتوفير المزيد من أجهزة منع الشحن الزائد للبطارية.كما يُتوقع أن يتم في الاجتماع دراسة الكشف عن هوية الشركات المصنعة للبطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية.وسوف تكشف الحكومة الكورية عن التدابير التي توصلت إليها بشأن منع حدوث حرائق في السيارات الكهربائية، في أوائل شهر سبتمبر القادم.