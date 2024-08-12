الحزب الديمقراطي المعارض يطالب الرئيس يون بسحب تعيين المدير الجديد لقاعة الاستقلال

Photo : YONHAP News (Kim Hyung-seok, the newly appointed director of the Independence Hall of Korea)

طلب زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "باك تشان ديه" من الرئيس "يون صوك يول" سحب تعيينه المثير للجدل لمدير قاعة الاستقلال الكوري، بشكل فوري.ووجه "باك" هذا الطلب خلال اجتماع للجنة العليا للحزب عقد اليوم الاثنين، محذرا من أنه إذا رفض الرئيس الامتثال، فإن حزبه سيتخذ التدابير اللازمة لتصحيح التاريخ الكوري وحماية روح الدستور.ويواجه "كيم هيونغ سوك" المدير الجديد المعين لقاعة الاستقلال الكوري انتقادات متزايدة بسبب تصريحاته التي ينظر إليها على أنها تشوّه التاريخ وتمجّد الماضي الإمبراطوري الاستعماري الياباني.وقال الحزب الديمقراطي المعارض إنه يخطط لمقاطعة الاحتفال بعيد الاستقلال المقرر له يوم الخميس القادم، إذا لم يسحب الرئيس "يون" تعيينه.وأكد "باك" أن "كيم" غير لائق لقيادة قاعة الاستقلال، مستشهدا بتصريحاته السابقة التي تبرز الحكم الاستعماري الياباني لكوريا.