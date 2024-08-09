عمال التوصيل في إجازة يوميْ الأربعاء والخميس

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لن تقوم شركات التوصيل في جميع أنحاء كوريا الجنوبية بتسليم الطرود لمدة يومين، هما الغد الأربعاء، وبعد الغد الخميس الذي تحتفل فيه البلاد بعيد الاستقلال.وقد تم تحديد يوم 14 أغسطس باعتباره "يوما بلا طرود"، ونظرا لأن اليوم التالي هو عيد الاستقلال، فسيتم منح عمال التوصيل يومين إجازة.ومع ذلك، فإن الشركات التي تستخدم شبكات التوصيل الخاصة بها مثل "كوبانغ" و"إس إس جي" و"كيرلي" وغيرها، ستدير عملياتها بشكل طبيعي.وأعلنت صناعة التوصيل ووزارة العمل والتوظيف بشكل مشترك أنه تم تخصيص يوم 14 أغسطس كـ"يوم بلا طرود" في عام 2020، لضمان الراحة المناسبة لعمال التوصيل.وفي حين أن الإعلان المشترك طوعي وغير ملزم قانونا، فقد اتبعت شركات التوصيل الكبرى نفس النهج مع "يوم بلا طرود" كل عام.