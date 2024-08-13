زعيم كوريا الشمالية يزور مواقع الفيضانات بسيارة فاخرة

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شوهد زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" مؤخرا وهو يزور منطقة ضربتها الفيضانات بسيارة رياضية فاخرة عالية الجودة.وفي صورة نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة يوم السبت، شوهد كيم وهو يزور موقعا منكوبا بالفيضانات في منطقة "أوي جو" بمقاطعة شمال "بيونغ آن"، وكان على متن سيارة "مايباخ" سوداء اللون محملة على قطاره الخاص.ويُعتقد أن السيارة هي أحدث طراز من "مرسيدس بنز مايباخ"، التي تبدأ أسعارها في كوريا الجنوبية من حوالي 210 آلاف دولار أمريكي.وكُتب على لوحة ترخيص السيارة "27 7 1953"، في إشارة إلى 27 يوليو 1953، وهو يوم هدنة الحرب الكورية، والذي تسميه كوريا الشمالية "عيد النصر"، مدعية انتصارها على الولايات المتحدة خلال الحرب الكورية.ومنذ عام 2006، تم حظر إدخال السلع الفاخرة إلى كوريا الشمالية بموجب قرارات مجلس الأمن القومي للأمم المتحدة، وحظر المركبات الفاخرة في عام 2017.