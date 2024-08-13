اتحاد تنس الريشة التجاري الكوري يدرس تخفيف لوائح عقود اللاعبين الجدد

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يدرس اتحاد كرة الريشة التجاري الكوري تخفيف القيود المفروضة على عقود ورواتب لاعبي كرة الريشة الجدد. وقال تقرير نشرته وكالة يونهاب الكورية للأنباء أمس الاثنين إن الاتحاد بدأ مؤخرا في مراجعة لوائح إدارة عقود اللاعبين.وجاءت هذه الخطوة بعد أن قالت الفائزة بالميدالية الذهبية الأولمبية "آن سي يونغ" إنها تأمل في تخفيف هذه اللوائح لأنها تعتقد أن لاعب كرة الريشة يمكنه الحصول على مكافآت مالية كافية دون الحاجة إلى عمل إعلانات. وتحدد اللوائح الحالية لاعب كرة الريشة من خريجي الجامعات بأنه يمكنه الحصول على عقد لمدة خمس سنوات بقيمة لا تزيد عن 150 مليون وون، أي حوالي 109 آلاف دولار أمريكي، بينما يحصل اللاعب من خريجي المدارس الثانوية على عقد لمدة سبع سنوات بقيمة لا تزيد عن 100 مليون وون، أي ما يقرب من 73 ألف دولار أمريكي. ويبلغ الحد الأقصى لراتب السنة الأولى للاعبين من خريجي الجامعات 60 مليون وون، وللاعبين من خريجي المدارس الثانوية 50 مليون وون.ولا يمكن زيادة هذه الرواتب بأكثر من 7% حتى دخول اللاعبين السنة الرابعة من عقودهم.ويدرس الاتحاد تقليص مدة العقد وزيادة قيمة العقود والحدود القصوى للرواتب.وبعد وقت قصير من فوز كوريا الجنوبية بأول ميدالية ذهبية في نهائي فردي السيدات ضمن أولمبياد باريس في تنس الريشة منذ 28 عاما يوم الخامس من أغسطس الجاري، أعربت اللاعبة "آن" عن خيبة أملها في سوء تعامل الاتحاد مع الإصابة التي تعرضت لها في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة العام الماضي.