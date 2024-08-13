كوريا الجنوبية تعلن عن أول حالة إصابة بمرض الجلد المتكتل هذا العام

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أعلنت كوريا الجنوبية عن أول حالة إصابة بمرض الجلد المتكتل هذا العام، وهو مرض فيروسي يصيب الماشية. وقالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية أمس الاثنين إن الحالة تأكدت في مزرعة للماشية في منطقة "آن صونغ" بمقاطعة "كيونغ كي"، حيث تتم تربية حوالي 80 بقرة.وتعد هذه هي أول حالة إصابة بمرض الجلد المتكتل في كوريا منذ تسعة أشهر، تحديدا منذ نوفمبر من العام الماضي. وأرسلت الوزارة فريق استجابة أولية إلى المزرعة لمنع انتشار المرض، وفرضت طوقا حول المزرعة المصابة وأجرت مسحا وبائيا.كما رفعت الوزارة حالة التأهب للأزمة فيما يتعلق بالمرض إلى "خطير" في "آن صونغ" وعشر مدن ومقاطعات بالقرب من المدينة، وأصدرت أمرا بوقف العمل لمدة 48 ساعة حتى الساعة الثامنة من مساء الغد الأربعاء للعاملين في مرافق الماشية والمركبات ذات الصلة.وينتقل مرض الجلد المتكتل، وهو مرض فيروسي شديد العدوى، عن طريق الحشرات التي تتغذى على الدم، بما في ذلك الذباب والبعوض، ويسبب الحمى والعقد الجلدية، ويقل معدل حالات نفوق الماشية المصابة عن 10%، ولا يؤثر على البشر.