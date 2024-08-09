الرئيس يون يستضيف عشاء للرئيس الأسبق لي ميونغ باك

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تناول الرئيس "يون صوك يول" العشاء مع الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" وزوجته "كيم يون أوك"، أمس الاثنين في المكتب الرئاسي.وانضمت السيدة الأولى "كيم كون هي"، وكبير المساعدين الرئاسيين "تشونغ جين صوك"، الذي عمل مساعدا للرئيس الأسبق "لي" للشؤون السياسية، إلى أول عشاء رسمي بين "يون" و"لي" منذ تولي "يون" منصبه.وجاء ذلك اللقاء بعد حوالي عام من اللقاء القصير بين "يون" و"لي" خلال جنازة والد الرئيس "يون" في أغسطس من العام الماضي.وكان "يون" قد قرر منح عفو خاص في ديسمبر 2022 عن الرئيس الأسبق "لي" الذي كان يقضي عقوبة السجن لمدة 17 عاما بتهمة الرشوة والاختلاس. وخلال عشاء الأمس، تبادل الجانبان الآراء حول قضايا مختلفة.وقال مسؤولون في الحزب الحاكم إن "يون" و"لي" ناقشا فوز شركة كورية بمشروع بناء محطة للطاقة النووية في جمهورية التشيك.