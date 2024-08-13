الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

ارتفاع أسعار الواردات والصادرات الكورية في يوليو بسبب انخفاض قيمة الوون

Write: 2024-08-13 10:51:31

ارتفاع أسعار الواردات والصادرات الكورية في يوليو بسبب انخفاض قيمة الوون

Photo : YONHAP News

ارتفعت أسعار الواردات والصادرات في كوريا الجنوبية في شهر يوليو الماضي بسبب انخفاض قيمة الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار النفط العالمية.
وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، وصل مؤشر أسعار الصادرات إلى 133.81 نقطة في يوليو، بارتفاع 0.7% مقارنة بالشهر الماضي.
وأرجع البنك المركزي هذا الارتفاع إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، التي ضعفت بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأمريكي الشهر الماضي. كما ارتفع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 0.4% على أساس شهري ليصل إلى 143.2 نقطة في يوليو.
ونمت أسعار الواردات لمدة أربعة أشهر متتالية منذ يناير قبل أن تنخفض في مايو، لكنها انتعشت في يونيو ونمت للشهر الثاني على التوالي في يوليو.
وترجع تلك الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث ارتفع سعر خام دبي، وهو المعيار القياسي لكوريا الجنوبية، بنسبة 1.5% على أساس شهري إلى 83 دولارا و38 سنتا للبرميل في يوليو.



قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;