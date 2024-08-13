ارتفاع أسعار الواردات والصادرات الكورية في يوليو بسبب انخفاض قيمة الوون

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ارتفعت أسعار الواردات والصادرات في كوريا الجنوبية في شهر يوليو الماضي بسبب انخفاض قيمة الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار النفط العالمية.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، وصل مؤشر أسعار الصادرات إلى 133.81 نقطة في يوليو، بارتفاع 0.7% مقارنة بالشهر الماضي.وأرجع البنك المركزي هذا الارتفاع إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، التي ضعفت بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأمريكي الشهر الماضي. كما ارتفع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 0.4% على أساس شهري ليصل إلى 143.2 نقطة في يوليو.ونمت أسعار الواردات لمدة أربعة أشهر متتالية منذ يناير قبل أن تنخفض في مايو، لكنها انتعشت في يونيو ونمت للشهر الثاني على التوالي في يوليو.وترجع تلك الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث ارتفع سعر خام دبي، وهو المعيار القياسي لكوريا الجنوبية، بنسبة 1.5% على أساس شهري إلى 83 دولارا و38 سنتا للبرميل في يوليو.