حالات الإصابة بالأمراض المرتبطة بحرارة الجو في كوريا تقترب من 2300

Photo : YONHAP News

أدت موجة الحر المستمرة في كوريا الجنوبية إلى زيادة عدد المرضى الذين يترددون على المستشفيات بسبب الأمراض المرتبطة بالحرارة والتي أدت أيضا إلى نفوق الماشية.ووفقا لوزارة الداخلية والسلامة اليوم الثلاثاء، تم الإبلاغ عن 53 حالة إصابة بأمراض مرتبطة بالحرارة على مستوى البلاد حتى يوم الأحد، بما في ذلك حالة وفاة واحدة.وبلغ العدد التراكمي للمرضى المصابين بأمراض مرتبطة بالحرارة من 20 مايو إلى 11 أغسطس ألفين و293 حالة، متجاوزا العدد الذي تم إحصاؤه في نفس الفترة من العام الماضي، والبالغ ألفين و139 حالة.وخلال هذه الفترة، توفي 21 شخصا بسبب أمراض ناجمة عن الحرارة الشديدة. وبحلول يوم أمس الاثنين، تسببت موجة الحر في نفوق 703 آلاف رأس من الماشية منذ يوم 11 يونيو.وبالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير بنفوق حوالي 895 ألف سمكة في مزارع الأسماك في جميع أنحاء البلاد.