كوريا تستعد للمشاركة في البارالمبياد

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تستعد كوريا الجنوبية للمشاركة في البارالمبياد، التي تعقب الدورة الأولمبية، في العاصمة الفرنسية باريس.وتعهد المنتخب الكوري من ذوي الاحتياجات الخاصة، المشارك في بارالمبياد باريس لعام 2024، بتقديم أداء جيد، وذلك في حفل أقيم أمس في فندق "أولمبياد سيول"، بحضور حوالي 250 شخصا، بمن فيهم "جونغ جين وان" رئيس الاتحاد الكوري للاعبين ذوي الاحتياجات الخاصة، و"ريو إين تشون" وزير الثقافة والرياضة والسياحة، و"بيه دونغ هيون" رئيس المنتخب الكوري.ودعا وزير الثقافة والرياضة في كلمة أمام الحفل المنتخب الكوري إلى إظهار قدراتهم بالكامل والتي ظلوا يعملون على تطويرها حتى الآن.كما أعرب رئيس الاتحاد الكوري "جونغ" عن تمنياته بأن يشعر اللاعبون بالفخر باعتبارهم أعضاء في المنتخب الكوري، وبذل كل ما في وسعهم في البارالمبياد.