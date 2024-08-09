سيول تعرب عن القلق العميق إزاء قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة في غزة

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أعربت الحكومة كوريا الجنوبية عن القلق العميق إزاء قصف الجيش الإسرائيلي لمدرسة في قطاع غزة يوم السبت الماضي.وقالت وزارة الخارجية الكورية في بيان أصدرته أمس إنها تعرب عن القلق العميق بشأن هجوم الجيش الإسرائيلي على مدرسة "التابعين" في شمال قطاع غزة يوم 10 من هذا الشهر، وهو ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء، كما أعربت عن أحر التعازي والمواساة للضحايا وأسرهم.وبالإضافة إلى ذلك، أكد البيان على ضرورة التزام أطراف الحرب بحماية المدنيين، ودعا بقوة إلى الالتزام بالقوانين الدولية بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.وقالت الحكومة الكورية إن ما يمكن أن يوقف مثل هذه المآسي هو فقط وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، وحثت الأطراف ذات الصلة على الاستجابة الفعالة لطلب استئناف المفاوضات من طرف الوسطاء.ووفقا لهيئة الدفاع المدني الفلسطيني، أصابت قذيفة أطلقها الجيش الإسرائيلي مدرسة التابعين التي كان يوجد فيها عدد كبير من اللاجئين، صباح يوم الـ10 من أغسطس الجاري، مما أدى إلى مقتل حوالي 90 شخصا.