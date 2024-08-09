الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

سيول تعرب عن القلق العميق إزاء قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة في غزة

Write: 2024-08-13 15:08:03Update: 2024-08-13 15:09:36

سيول تعرب عن القلق العميق إزاء قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة في غزة

Photo : YONHAP News

أعربت  الحكومة  كوريا  الجنوبية  عن  القلق  العميق إزاء  قصف  الجيش  الإسرائيلي  لمدرسة في  قطاع  غزة  يوم  السبت  الماضي. 
وقالت  وزارة  الخارجية الكورية  في  بيان  أصدرته  أمس  إنها  تعرب  عن  القلق  العميق  بشأن  هجوم  الجيش  الإسرائيلي  على  مدرسة  "التابعين"  في  شمال  قطاع  غزة  يوم  10  من  هذا  الشهر، وهو  ما  أدى  إلى  سقوط  عدد  من  القتلى  المدنيين الأبرياء،  كما  أعربت  عن  أحر  التعازي  والمواساة للضحايا  وأسرهم.
وبالإضافة  إلى  ذلك،  أكد  البيان على  ضرورة  التزام أطراف  الحرب  بحماية المدنيين،  ودعا  بقوة  إلى  الالتزام بالقوانين  الدولية  بما  في  ذلك  القانون  الإنساني الدولي.
وقالت  الحكومة  الكورية إن  ما  يمكن  أن  يوقف  مثل  هذه  المآسي  هو  فقط  وقف  إطلاق  النار  وإطلاق  سراح  الأسرى،  وحثت  الأطراف  ذات  الصلة  على  الاستجابة  الفعالة لطلب  استئناف  المفاوضات من  طرف  الوسطاء.
ووفقا  لهيئة  الدفاع المدني  الفلسطيني،  أصابت  قذيفة  أطلقها الجيش  الإسرائيلي  مدرسة  التابعين  التي  كان  يوجد  فيها  عدد  كبير  من  اللاجئين،  صباح  يوم  الـ10  من  أغسطس  الجاري،  مما  أدى  إلى  مقتل  حوالي  90  شخصا.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;