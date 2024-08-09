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الثقافية

سفنتين تروّج لبرنامج دعم الشباب العالمي بالتعاون مع اليونسكو

Write: 2024-08-13 15:09:01Update: 2024-08-13 15:12:21

سفنتين تروّج لبرنامج دعم الشباب العالمي بالتعاون مع اليونسكو

Photo : KBS News

قالت  شركة  "بليديس"  الراعية لفرقة  "سفنتين"  الشبابية اليوم  إن  الفرقة تحشد  مشاركين  لصندوق الشباب  العالمي  بالتعاون مع  منظمة  اليونسكو الدولية،  موضحة  أن  الصندوق  عبارة  عن  برنامج لدعم  الشباب  وبناء  قدراتهم  وتوجيههم لتنفيذ  مختلف  المشروعات وهم  يحلمون  بمستقبل أفضل. 
وفي  هذا  السياق، ستدعم  الفرقة  الكورية البرامج  الخاصة  لتعزيز ثقة  الشباب  بأنفسهم وتطوير  مجتمعات  شبابية مبدعة،  وتحسين  الصحة  النفسية  للشباب بواسطة  الموسيقى  والفن  والرياضة.
وقالت  الفرقة  في  مقطع  فيديو  نشرته  على  حسابها  الرسمي على  يوتيوب  إنها  سعيدة  بخبر  بدء  البرنامج الخاص  للشباب  العالميين، باعتبارها  سفيرة  للنوايا الحسنة،  وأنها  ستمضي  قدما  نحو  أحلام  شباب  العالم  معا.
الجدير  بالذكر  أن  الفرقة  كانت  قد  أعلنت  أنها  ستتبرع بمبلغ  مليون  دولار  لتنفيذ  هذا  المشروع  عندما  عينتها  اليونسكو كسفيرة  للنوايا  الحسنة في  شهر  يونيو  الماضي.
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