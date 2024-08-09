الرئيس يون يوافق على قائمة العفو الخاص بمناسبة عيد الاستقلال

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وافق الرئيس الكوري "يون صوك يول" على قائمة العفو الخاص بمناسبة عيد الاستقلال والتي قدمها إليه مجلس الوزراء اليوم. وتشمل القائمة، التي تعد الخامسة من نوعها منذ انطلاق حكومة الرئيس يون، 1219 شخصا، وسوف تدخل حيز التنفيذ يوم عيد الاستقلال، الموافق لبعد غد الخميس 15 أغسطس.وتضم القائمة كلا من حاكم مقاطعة جنوب كيونغ سانغ السابق "كيم كيونغ سو" الذي حكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة التلاعب بالرأي العام خلال الانتخابات الرئاسية، والمساعدة الرئاسية السابقة للشؤون السياسية "جو يون صون" التي حكم عليها بالسجن بتهمة إعداد قائمة سوداء ضد المثقفين. وبالإضافة إلى ذلك، تضم القائمة أسماء 55 سياسيا ومسؤولا حكوميا كبيرا، بمن في ذلك مساعد الرئيس السابق للشؤون السياسية "هيون كي هوان"، ومساعد الرئيس السابق لتنسيق السياسات "أن جونغ بوم"، ومدير المخابرات الوطنية السابق "وان سيه هون".وبهذه المناسبة، قالت الحكومة إنها سعت لإتاحة فرصة للتكامل والمصالحة من خلال العفو عن مسؤولين حكوميين وسياسيين كرسوا جهودهم لخدمة الوطن والمجتمع.كما اتخذت الحكومة تدابير لتخفيض العقوبات عن حوالي 410 آلاف شخص خاضعين لعقوبات إدارية، موضحة أنه سيتم العفو عن أولئك الذين ارتكبوا مخالفات لكسب الرزق، والشباب الذين يشكلون محركات نمو في المستقبل، وذلك من أجل تحسين الديناميكية الوطنية الاقتصادية.