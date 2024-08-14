ضغوط حكومية على مصنعي السيارات الكهربائية للكشف عن معلومات البطاريات

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ستوصي الحكومة الكورية الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية بالكشف عن نوع البطاريات المثبتة في منتجاتهم المباعة في كوريا الجنوبية، وذلك وسط المخاوف المتزايدة من حرائق بطاريات السيارات الكهربائية.وقال مكتب تنسيق السياسات الحكومية إن هذا القرار اتخذ خلال اجتماع على مستوى نائب وزير للوكالات ذات الصلة، أمس الثلاثاء.وجاء ذلك بعد أن أدى حريق اندلع في سيارة من طراز "مرسيدس بنز" كهربائية متوقفة، إلى احتراق مرآب للسيارات تحت الأرض بالكامل داخل مجمع سكني في مدينة إنتشون الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف بشأن سلامة بطاريات السيارات الكهربائية.وعلى الرغم من أنه ليس إلزاميا، فقد كشفت شركات صناعة السيارات، بما في ذلك "هيون ديه" و"كيا" و"مرسيدس بنز"، بالفعل، عن أسماء مصنعي البطاريات بعد أن أصبح مالكو السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية قلقين بشكل متزايد.