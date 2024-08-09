الحكومة الكورية تسعى لتدريب السلامة المهنية إلزاميا للعمال الأجانب

Photo : YONHAP News

تسعى حكومة كوريا الجنوبية لتدريب السلامة المهنية إلزاميا للعمال الأجانب، في أعقاب حريق مميت في مصنع لإنتاج بطاريات الليثيوم في منطقة "هوا صونغ" بمقاطعة "كيونغ كي"، في شهر يونيو الماضي.وأعلن وزير العمل "لي جونغ شيك" عن هذا القرار أمس الثلاثاء في محاولة لمنع تكرار وقوع ذلك الحريق الذي أودى بحياة 23 عاملا وإصابة ثمانية آخرين.وتقدر الحكومة أن ما يقرب من 79% من حوالي 923 ألف عامل أجنبي في كوريا، يعملون في أماكن عمل صغيرة مع موظفين يبلغ عددهم 50 أو أقل، بحيث يصعب تنفيذ الإجراءات القياسية لإدارة السلامة. وفي حين يتم توفير تدريب السلامة الأساسي للعمال الأجانب الذين يحملون تأشيرات "إي 9" و"إتش 2"، والتي يحكمها نظام تصريح العمل، فإن مثل هذا التدريب نادرا ما يتم تقديمه للأجانب العاملين في كوريا بتأشيرات من النوع "إف".ومن بين العمال الأجانب الثمانية عشر الذين لقوا حتفهم في حريق مصنع البطاريات، كان 12 منهم يحملون تأشيرات كورية خارجية من نوع "إف 4".وقالت الحكومة أيضا إنها ستوفر ما يصل إلى 100 مليون وون لجعل أماكن العمل أكثر أمانا.