الحكومة تعتزم زيادة رسوم التأمين الطبي انتقائيا لأكثر من 1000 عملية جراحية

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تخطط الحكومة الكورية لزيادة رسوم التأمين بشكل انتقائي لأكثر من ألف نوع من العمليات الجراحية للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة، مع تقييد العلاج المفرط بدون فوائد تأمينية، وذلك ضمن الإصلاحات الطبية التي تسعى لتنفيذها.وفي مؤتمر صحفي عقدته أمس الثلاثاء، أعلنت "جونغ كيونغ شيل" مدير إدارة الإصلاحات الطبية في وزارة الصحة، عن خطط الحكومة لتعزيز التعويضات في الطب الأساسي من خلال تحسين نظام رسوم التأمين الحالي القائم على الخدمة الطبية للممارس.وسوف تزيد الحكومة رسوم التأمين على العلاج الأساسي والجراحة، والتي اعتبرت منخفضة للغاية مقارنة بأخذ العينات والتصوير.كما ستزيد الحكومة رسوم علاج الأمراض الخطيرة ذات الدرجة العالية من الصعوبة، وغرف الطوارئ، والخدمات الطبية الليلية والعطلات، وطب الأطفال وغرف الولادة.وسوف تسعى أيضا إلى تحسين نظام عدم الدفع، بما في ذلك إصدار سعر التكلفة حسب الفئة، وإجمالي رسوم العلاج، والعلاج البديل الخاضع للتغطية التأمينية.