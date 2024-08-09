نمو عدد الوظائف في كوريا يتجاوز 100 ألف لأول مرة منذ 3 أشهر

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أضافت كوريا الجنوبية أكثر من 170 ألف وظيفة في يوليو الماضي، مما يمثل انتعاشا في نمو الوظائف إلى أكثر من 100 ألف وظيفة لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن عدد الأشخاص العاملين في يوليو بلغ 28.85 مليون شخص، بزيادة 172 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وأضافت الدولة 261 ألف وظيفة في أبريل، لكن الرقم انخفض إلى 80 ألفا في مايو ثم 96 ألفا في يونيو، حيث ظل أقل من 100 ألف لمدة شهرين متتاليين.وحسب الفئة العمرية، كانت أكبر زيادة في التوظيف بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، مع ارتفاع سنوي قدره 278 ألفا، بينما انخفض الرقم لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما بمقدار 149 ألفا.وارتفع معدل التوظيف لمن تزيد أعمارهم عن 15 عاما بنسبة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 63.3% في شهر يوليو، وهو أكبر رقم مسجل لأشهر يوليو منذ أن بدأت الدولة في تجميع البيانات الشهرية في يوليو 1982.وانخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 70 ألفا على أساس سنوي إلى 737 ألفا في يوليو، مع انخفاض معدل البطالة بنسبة 0.2 نقطة مئوية إلى 2.5%.