الحكومة الكورية تحافظ على معدل زيادة الميزانية للعام القادم أقل من 4%

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تقوم الحكومة الكورية حاليا بتجميع خطة ميزانية العام القادم بمعدل زيادة سنوي يقل عن 4%.وبحسب مصادر في الحكومة والتكتل الحاكمة اليوم الأربعاء، فإن وزارة الاقتصاد والمالية في المراحل النهائية من وضع خطة ميزانية العام القادم بمعدل زيادة في نطاق 3% أو أقل من 3%، وهو أقل من 4.2% المحددة في خطة الإدارة المالية الوطنية للفترة من 2023 إلى 2027.ويبدو أن الحكومة، التي زادت ميزانية هذا العام بنسبة 2.8% على أساس سنوي، ستظل ملتزمة بالسلامة المالية من خلال الحفاظ على معدل زيادة ميزانية العام القادم أقل من 5%.وإذا تم تحديد المعدل في نطاق 3% الأعلى، فمن المرجح أن تصل الميزانية السنوية لعام 2025 إلى ما بين 680 تريليون وون و682 تريليون وون، بزيادة تتراوح بين 24 إلى 26 تريليون وون عن ميزانية هذا العام.وإذا تم تحديد المعدل في نطاق 3% الأقل، فمن المتوقع أن ينخفض الرقم إلى أقل من 680 تريليون وون.وإذا تم تحديد المعدل في نطاق 2% الأعلى على غرار هذا العام، فسوف ينخفض أكثر إلى 675 تريليون وون.