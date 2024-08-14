تسع كليات طب حكومية تطلب 2363 أستاذا إضافيا

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أفادت بعض التقارير بأن تسع جامعات وطنية في مناطق غير العاصمة الكورية سيول، وكانت قد زادت حصتها من القبول في كليات الطب للعام القادم، قد أخطرت الحكومة بأنها سوف تحتاج إلى أكثر من ألفي أستاذ إضافي في الطب على مدى السنوات الست القادمة لاستيعاب الحصة الموسعة.ووفقا للبيانات التي قدمتها هذه الجامعات الوطنية خارج منطقة العاصمة إلى النائبة البرلمانية "جين سون مي" عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، اليوم الأربعاء، قالت الجامعات التسع إنها بحاجة إلى ألفين و363 أستاذا إضافيا في الطب خلال الفترة من عام 2025 إلى عام 2030.وكانت وزارة التعليم قد طلبت في شهر مارس الماضي من 32 كلية طب لديها حصص متزايدة تقديم بيانات لتحديد مجالات التحسين في الظروف التعليمية بما يتماشى مع التوسع.ونظرا لأن البيانات المقدمة إلى النائبة عن الحزب الديمقراطي كانت محدودة بتسع جامعات، فمن المرجح أن يكون عدد أساتذة الطب الإضافيين المطلوبين في جميع الكليات الـ32 أعلى بكثير من ألفين.وأعربت النائبة "جين" عن مخاوفها بشأن النقص المحتمل في أساتذة الطب، مشيرة إلى أنه في حين تعهدت وزارة التعليم بزيادة عدد أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل في كليات الطب في الجامعات الوطنية بمقدار ألف على مدى السنوات الثلاث القادمة، فإن هذا العدد أقل بكثير من احتياجات الجامعات.