زيادة إصابات كورونا بين الأطفال الكوريين بـ3 أضغاف تقريبا خلال فترة أسبوعين

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تضاعف عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الأطفال في كوريا الجنوبية ثلاث مرات تقريبا خلال الأسبوعين الماضيين.ووفقا لجمعية مستشفيات الأطفال الكورية اليوم الأربعاء، ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس بين الأطفال بنسبة 179%، من 387 إصابة في الفترة 22 إلى 26 من شهر يوليو الماضي، إلى 1080 إصابة في الفترة من الخامس وحتى التاسع من شهر أغسطس الجاري، وهو ما يعني نمو عدد الإصابات بمقدار 2.79 مرة في الفترة بين أواخر يوليو وأوائل أغسطس.وقالت الجمعية إن عدد حالات الإصابة في مقاطعتي جنوب وشمال تشونغ تشُنغ شهد زيادة بنسبة 457%، من 54 حالة إلى 301 حالة، فيما زاد عدد الإصابات بنسبة 213% في مناطق العاصمة الكبرى، و137% في مقاطعتي جنوب وشمال تشولا، و80% في مقاطعتي جنوب وشمال كيونغ سانغ.وتوقعت السلطات الصحية أن يصل انتشار الفيروس إلى ذروته في أواخر هذا الشهر مع عودة الطلاب وغيرهم من العطلات الصيفية والإجازات.