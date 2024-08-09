عباس يبحث مع بوتين مستجدات الأوضاع الفلسطينية

بحث الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" أمس الثلاثاء في موسكو مع نظيره الروسي "فلاديمير بوتين" آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة والضفة الغربية.وخلال اللقاء، قال "عباس" إن حصيلة الشهداء في قطاع غزة تجاوزت 40 ألفا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك منذ بدء الاشتباكات المسلحة بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من شهر أكتوبر من العام الماضي.وفي مقابلة أجرتها معه وكالة تاس الروسية للأنباء، أكد "محمد عباس" أن إيران قد تتخذ قرارا في غضون الأيام القليلة القادمة بشأن الهجوم الانتقامي ضد إسرائيل.وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية" قد أغتيل يوم الحادي والثلاثين من شهر يوليو الماضي في أثناء زيارته لطهران لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.