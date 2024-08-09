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الدولية

رئيس الوزراء الياباني كيشيدا يتنحى عن منصبه في سبتمبر

Write: 2024-08-14 13:12:19Update: 2024-08-14 15:12:25

رئيس الوزراء الياباني كيشيدا يتنحى عن منصبه في سبتمبر

Photo : YONHAP News

أعلن رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" عن أنه لن يترشح لانتخابات رئاسة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، والتي ستجري في أواخر شهر سبتمبر القادم.
وصرح "كيشيدا" بذلك في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الأربعاء، حيث أضاف أنه يجب أن يُظهر الحزب الديمقراطي للجمهور ما الذي يسعى إليه الحزب لإحداث تغييرات.
وفيما يخص السبب في عدم الترشح لانتخابات رئاسة الحزب، أعرب عن اعتقاده بأنه يجب أن يتحمل المسؤولية عما تسبب في فقدان الثقة السياسية.
وقد تولى "كيشيدا" منصبه في شهر أكتوبر من عام 2021، وشهدت شعبيته تراجعا حادا في استطلاعات الرأي بسبب أزمة ارتفاع الأسعار وانعكاساتها على دخل اليابانيين، إلى جانب الفضائح المالية التي تورط فيها الحزب الديمقراطي.
وبهذا، سيتنحى "كيشيدا" عن منصبه كرئيس للوزراء في سبتمبر أيضا.
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