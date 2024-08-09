كوريا تدعو الأمم المتحدة للقضاء على الصراع في غزة

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حذر سفير كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة "هوانغ جون كوك" من أن الوضع الراهن في الشرق الأوسط لا يمكن أن يستمر على المسار الحالي المتمثل في التوتر المتصاعد، ودعا إلى القضاء على الصراع المحيط بقطاع غزة بشكل فوري.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السفير "هوانغ" أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، عقد اليوم الأربعاء لمناقشة القضية الفلسطينية، حيث أعرب عن ترحيبه بالبيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة ومصر وقطر، والذي يدعو إلى استئناف المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار غدا الخميس الخامس عشر من أغسطس.وأكد السفير هوانغ أيضا على ضرورة أن تشارك حركة حماس في مفاوضات وقف إطلاق النار، وكذلك على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بالشروط التي يقضي بها قرار مجلس الأمن في هذا الشأن.وكان مجلس الأمن قد تبنى قرارا يؤيد مشروع وقف إطلاق النار في قطاع غزة على 3 مراحل يوم العاشر من شهر يونيو الماضي.كما أعرب السفير الكوري "هوانغ" عن القلق العميق من الهجمات التي تستهدف المدارس والمستشفيات والمآوي في قطاع غزة.ومن جانبها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد" إن الولايات المتحدة تسعى لتخفيف التوتر في الشرق الأوسط، والردع والدفاع ضد أي هجمات محتملة، وتجنب الصراع في المنطقة.وأكدت على ضرورة إنهاء المفاوضات بشكل ناجح من خلال الإفراج عن الرهائن في قطاع غزة، والتوصل إلى اتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار.