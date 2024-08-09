كوريا تضيف 172 ألف وظيفة في يوليو

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أضافت كوريا الجنوبية 172 ألف وظيفة في شهر يوليو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة تفوق 100 ألف وظيفة لأول مرة منذ 3 أشهر.وسجل عدد السكان غير النشطين اقتصاديا في شهر يوليو أعلى مستوياته منذ أن بدأ جمع الإحصاءات ذات الصلة في عام 2003، بالنسبة لأشهر يوليو.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد الموظفين الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاما، 28 مليونا و857 ألف شخص في يوليو، بزيادة مقدارها 172 ألف شخص مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن عدد العاملين زاد بشكل ملحوظ في مجالات الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية وصناعة المعلومات والاتصالات، فيما شهد انخفاضا في مجالات الإنشاءات والبيع بالجملة والتجزئة.وحسب الفئات العمرية، زاد عدد العاملين في الستينيات والثلاثينيات والخمسينيات من العمر، بينما سجل انخفاضا في العشرينيات والأربعينيات من العمر.وانخفض معدل البطالة بنسبة 0.2% ليصل إلى 2.5% في يوليو.وبلغ عدد السكان غير النشطين اقتصاديا 15 مليونا و996 ألف شخص في يوليو، بزيادة مقدارها 89 ألف شخص مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.