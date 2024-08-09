روسيا ترسل عددا من الماعز لكوريا الشمالية لتخفيف النفص الغذائي

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تبين أن روسيا أرسلت 447 رأس ماعز إلى كوريا الشمالية ضمن مساعدتها على تخفيف النقص الغذائي لديها.ووفقا لتقرير نُشر على موقع النسخة الأوربية من موقع "بوليتيكو" الإخباري الأمريكي أمس الثلاثاء، قامت روسيا بتسليم هذه المساعدات إلى كوريا الشمالية في أعقاب القمة بين الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في شهر يونيو الماضي في بيونغ يانغ.ونقل التقرير عن هيئة مراقبة سلامة الزراعة الروسية قولها إن الماعز تم إرسالها من منطقة لينينغراد الروسية إلى مدينة راسون في كوريا الشمالية.وسوف يتم استخدام الماعز في إنتاج منتجات الألبان للأطفال الكوريين الشماليين، ومعالجة النقص المزمن في الغذاء الذي تعاني منه كوريا الشمالية.وأشار التقرير إلى أنه يبدو أن الماعز تم نقلها إلى مدينة "نام بو".وطبقا لتقرير آخر صادر عن منظمة "هيومان رايتس واتش" الدولية لحقوق الإنسان، يعاني أكثر من 10 ملايين شخص في كوريا الشمالية، البالغ عدد سكانها 25.9 مليون نسمة، من سوء التغذية، بينما يعاني 18% من الأطفال الكوريين الشماليين من سوء التغذية المزمن.