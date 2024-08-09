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الدولية

رئيس الوزراء الياباني يرسل قربانا لضريح ياسوكوني المثير للجدل

Write: 2024-08-15 13:27:58Update: 2024-08-15 13:28:22

رئيس الوزراء الياباني يرسل قربانا لضريح ياسوكوني المثير للجدل

Photo : KBS News

أرسل  رئيس  الوزراء الياباني  "فوميو  كيشيدا" وعدد  من  الوزراء والنواب  البرلمانيين  اليابانيين قرابين  إلى  ضريح  ياسوكوني  الذي  يضم  رفات  بعض  المصنفين باعتبارهم  من  كبار  مجرمي  الحرب  العالمية  الثانية.  
ونقل  تقرير  نشرته  وكالة  كيوتو  اليابانية  للأنباء عن  مسؤول  في  الحزب  الليبرالي الديمقراطي  الياباني  قوله  إن  رئيس  الوزراء  أرسل  قربانا  إلى  الضريح  صباح  اليوم،  الذي  يوافق  ذكرى  هزيمة  اليابان في  الحرب  العالمية.
وكان  كيشيدا  قد  أرسل  قرابين إلى  ذلك  الضريح المثير  للجدل  في  شهر  أكتوبر من  عام  2021،  وأبريل  وأغسطس وأكتوبر  من  عام  2022،  وفي  نفس  الأشهر من  عام  2023،  ثم  في  أبريل  من  هذا  العام، إلا  أنه  لم  يقم  بزيارته شخصيا  منذ  توليه  منصبه  في  أكتوبر  2021،  بينما  قام  وزير  الدفاع "مينورو  كيهارا"  ووزير  التجديد  الاقتصادي "يوشيتاكا  شينتو"  بزيارة الضريح  لإبداء  احترامهما. 
يذكر  أن  ضريح  ياسوكوني  يخلد  ذكرى  حوالي  مليونين  و466  ألفا  ممن  لقوا  حتفهم  في  الحرب  الأهلية  التي  وقعت  في  اليابان  قبل  وبعد  إصلاحات "ميجي"  وفي  الحروب العديدة  التي  بدأتها اليابان،  كما  يضم  رفات  14  من  مجرمي  الحرب  من  الدرجة  الأولى، الذين  ارتكبوا  مثل  تلك  الجرائم خلال  فترة  الاستعمار الياباني  لشبه  الجزيرة الكورية،  وهو  ما  يثير  حفيظة  كوريا.
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