إقامة أول احتفال بعيد تشوسوك الكوري في البيت الأبيض الأمريكي

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من المنتظر أن تتم إقامة أول احتفال بعيد الحصاد الكبير الكوري التقليدي،"تشو سوك"، الشهر القادم، في مقر الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، بعد اختيار نائبة الرئيس الأمريكي "كامالا هاريس" كمرشحة للانتخابات الرئاسية القادمة عن الحزب الديمقراطي.ويقود الجهود لإقامة هذا الاحتفال عدد من المسؤولين الأمريكيين السابقين والحاليين من ذوي الأصول الكورية، بحيث يعقد في مبنى "أيزنهاور"، وهو المبنى الإداري للبيت الأبيض، في الساعة الخامسة من مساء يوم 17 سبتمبر، وهو يوم عيد تشوسوك، وقد أرسلوا بالفعل دعوات عبر البريد الإلكتروني إلى عدد من الشخصيات الكورية يوصونهم فيها بارتداء الزي الكوري التقليدي "هان بوك".وإذا عقد الاحتفال كما هو مخطط له، فسوف يكون ذلك أول احتفال بهذا العيد الكوري يقام في البيت الأبيض.وقال بعض المراقبين إن الاحتفال يأتي لإرضاء مشاعر الناخبين الآسيويين، بمن فيهم الكوريون، قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في شهر نوفمبر القادم.