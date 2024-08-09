الكشف عن فيديو لقيادة شوغر لسكوتر وهو تحت تأثير الكحول

Photo : YONHAP News

تم الكشف عن فيديو كانت قد سجلته كاميرات المراقبة، يُظهر التحركات الفعلية لعضو فرقة بي تي إس "شوغر" عندما كان يقود سكوتر وهو مخمور، وتم احتجازه لاحقا بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول. وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تقديمه إلى الشرطة شوغر وهو يغادر الاستوديو الخاص به وينتقل إلى منزله، على متن سكوتر كهربائي على الرصيف، وعندما وصل إلى الباب الأمامي لمنزله، استدار إلى اليسار وسقط على الأرض.وتم العثور على شوغر الذي سقط بمفرده في أثناء القيادة وهو في حالة سكر في حوالي الساعة 11:20 ليلة السادس من هذا الشهر، وتم احتجازه في مركز شرطة يونغ سان في سيول بتهمة مخالفة قانون المرور على الطرق.وتعتقد الشرطة أن السكوتر الكهربائي الذي استقله شوغر هو "دراجة آلية" وليس "جهاز تنقل شخصي"، وهو ما يخضع قانونيا للغرامة. وفي حالة القيادة تحت تأثير الكحول لدراجة نارية، يتم فرض عقوبة جنائية، تشمل السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، أو غرامة تصل إلى 20 مليون وون، اعتمادا على مستوى الكحول في الدم.وقال مسؤول في وكالة شرطة العاصمة سيول في مؤتمر صحفي دوري يوم الاثنين إنهم يقومون بتنسيق موعد حضور شوغر مع الشركة التي ينتمي إليها الفنان لإجراء تحقيقات رسمية في الحادث.