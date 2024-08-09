وكالة سفر صينية تستأنف برنامجا سياحيا إلى كوريا الشمالية في ديسمبر

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أعلنت وكالة سفر صينية متخصصة في السياحة في كوريا الشمالية أنه سيتم استئناف برنامج سياحي للأجانب في منطقة "سام جي يون" بالقرب من جبل "بيك دو" في كوريا الشمالية خلال شهر ديسمبر القادم. وقالت وكالة "كوريو" للسفر التي تتخذ من العاصمة الصينية "بكين" مقرا لها، في منشور كتبته في موقعها على الإنترنت أمس، إن كوريا الشمالية فتحت أبوابها للسياحة لأول مرة منذ 4 أعوام، وسوف يتم الإعلان عن جدول ومسار الرحلات في غضون الأسابيع القليلة القادمة.يشار إلى أن منطقة "سام جي يون" عبارة عن مقصد سياحي مهم، وكان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد زارها يومي 11 و12 من الشهر الماضي، حيث أكد على أن منطقة جبل بيك دو السياحية والثقافية، التي سيتم افتتاحها في المستقبل القريب، ستصبح بالتأكيد وجهة سياحية لديها سحر فريد.وكانت كوريا الشمالية قد فتحت حدودها جزئيا في العام الماضي، لأول مرة منذ انتهاء جائحة كورونا، حيث استقبلت مجموعة من السياح الروس في عدة مناسبات، لكن الرحلات الصينية لم تستأنف إلى هناك حتى الآن.ووفقا لموقع وكالة السفر الصينية، فقد تعاملت الوكالة مع المنتجات السياحية الكورية الشمالية لأكثر من 30 عاما قبل أن تغلق كوريا الشمالية حدودها بسبب جائحة كورونا.