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الاقتصادية

تدابير حكومية كورية لمنع حوادث الاضطرابات الجوية في الطائرات

Write: 2024-08-15 13:29:33Update: 2024-08-15 13:32:29

تدابير حكومية كورية لمنع حوادث الاضطرابات الجوية في الطائرات

Photo : KBS News

قالت  وزارة  الأراضي والنقل  في  كوريا  الجنوبية  اليوم  إنها  أعدت  تدابير  لمنع  حوادث  الإضطرابات التي  قد  تحدث  خلال  الرحلات الجوية،  وذلك  بالتعاون مع  الدوائر  الصناعية والأكاديمية  والبحثية،  من  أجل  تقليل  أضرار  تلك  الحوادث  التي  تزداد  هذه  الأيام. 
وفي  هذا  الإطار، قررت  الوزارة  توجيه  شركات  الطيران منخفضة  التكلفة  إلى  استخدام  خدمة  معلومات  الطقس  الخاصة  من  خلال  تقديم  حوافز  تشمل  توزيع  حقوق  النقل.  وتقدم  هذه  الخدمة معلومات  عن  الاضطرابات الفعلية  من  الطائرات الأخرى  في  أثناء  الطيران  مما  يساعد  على  الاستجابة  للاضطرابات في  أثناء  الرحلات الجوية،  إلا  أن  معظم  شركات  الطيران  منخفضة التكلفة،  باستثناء  أربع  شركات  طيران  وطنية،  لا  تستخدمها  لأنها  تُقدم  مقابل  أجر.
كما  قررت  الوزارة تعزيز  تبادل  معلومات الاضطرابات  الجوية  من  خلال  مشاركة جميع  الشركات  المحلية البالغ  عددها  11  شركة  في  نظام  تبادل  معلومات  مخاطر  الطقس  الذي  تديره  الوزارة، وكذلك  إنشاء  نظام  لتبادل  معلومات طقس  الطيران  مع  هيئة  الأرصاد الجوية  الكورية  للطيران. 
وبالإضافة  إلى  ذلك،  طلبت  الوزارة من  الركاب  ارتداء أحزمة  الأمان  دائما  في  أثناء  الرحلات  الجوية، كما  اقترحت  على  منظمة  الطيران المدني  الدولي  إنشاء  نظام  لتبادل معلومات  الاضطرابات  الجوية بين  الدول،  مع  مطالبة  الشركات المصنعة  للطائرات  بتحسين الهيكل  الداخلي  للطائرات للاستجابة  للاضطرابات  الجوية.
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