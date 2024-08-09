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السياسية

كوريا تحتفل بعيد الاستقلال التاسع والسبعين

Write: 2024-08-15 13:30:07Update: 2024-08-15 14:25:00

كوريا تحتفل بعيد الاستقلال التاسع والسبعين

Photo : KBS News

أقامت  وزارة  الإدارة العامة  والأمن  في  كوريا  الجنوبية احتفالا  بعيد  الاستقلال الـ79،  في  الساعة العاشرة  من  صباح  اليوم  في  مركز  سيجونغ الثقافي  في  العاصمة سيول،  بحضور  حوالي  ألفين  من  المواطنين  والشخصيات الوطنية،  وأعضاء  البعثات الدبلوماسية  الأجنبية  لدى  كوريا،  وممثلي الدوائر  المجتمعية.  وقد  اختارت  الوزارة 121  شخصا  للحصول على  جوائز  المساهمين في  الاستقلال،  ومنحتها لـ5  من  أحفاد  المساهمين  في  الاستقلال.  
ولم  تحضر  بعض  مجموعات  حركة  الاستقلال  الاحتفال الذي  أقامته  الحكومة الكورية  اليوم،  حيث  أقامت  احتفالا آخر  منفصلا  في  قاعة  "بيك بوم"  التذكارية  في  حديقة  "هيو تشانغ"،  وذلك  احتجاجا على  تعيين  "كيم هيونغ  سوك"  كمدير  جديد  لقاعة  الاستقلال  الكوري. 
وتعد  هذه  هي  المرة  الأولى على  الإطلاق  التي  يتم  فيها  إجراء  احتفالين منفصلين  بعيد  الاستقلال في  كوريا.  وشارك  في  الحفل  الذي  أقامته مجموعات  حركة  الاستقلال اتحاد  مجموعات  حركة  الاستقلال  الذي  يتكون  من  37  منظمة، بما  في  ذلك  رابطة  الاستقلال، واتحاد  منظمات  حركة  الاستقلال  المناهضة لليابان  الذي  يتكون  من  25  منظمة  ذات  صلة. 
وحضر  الاحتفال  حوالي  350  شخصا،  من  أعضاء  المنظمات  ذات  الصلة،  بالإضافة إلى  حوالي  100  شخصية  معارضة، بما  فيهم  "باك تشان  ديه"  زعيم  التكتل  البرلماني للحزب  الديمقراطي  المعارض الرئيسي.
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