الرئيس يون صوك يول يكشف عن رؤيته لتوحيد الكوريتين

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كشف الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" عن رؤيته للتوحيد مع كوريا الشمالية، واقترح تشكيل هيئة استشارية بين الكوريتين لمناقشة القضايا ذات الصلة، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والقضايا الإنسانية. وقدم الرئيس يون هذا العرض اليوم الخميس خلال خطاب بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لعيد الاستقلال، حيث قال إن تحرير كوريا لن يكتمل أخيرا إلا عندما يتم إنشاء دولة موحدة حرة وديمقراطية مملوكة للشعب بحق في جميع أنحاء شبه الجزيرة الكورية. وشدد يون على أهمية إعادة توحيد الكوريتين باعتبار ذلك مهمة تاريخية، وحدد ثلاث مهام رئيسية في هذا السياق، وهي: امتلاك القيم والقدرات الراسخة لمتابعة التوحيد، وإحداث تغييرات في كوريا الشمالية نحو التوحيد، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي. واقترح الرئيس أن تقوم سلطات الكوريتين بإنشاء هيئة استشارية على مستوى العمل، بحيث يمكن أن تناقش مختلف القضايا، بدءا من تخفيف التوتر إلى التعاون الاقتصادي، والتبادلات الثقافية والبشرية، والاستجابة للكوارث وتغير المناخ. وأكد يون التزامه بـ"المبادرة الجريئة" التي أطلقتها سيول تجاه كوريا الشمالية، وقال إن كوريا الجنوبية ستبدأ التعاون السياسي والاقتصادي في اللحظة التي تتخذ فيها كوريا الشمالية خطوة واحدة نحو نزع السلاح النووي. وقال الرئيس يون أيضا إن حكومته ستسعى إلى إنشاء منتدى دولي في شبه الجزيرة الكورية مع الدول الحليفة والشريكة، لخلق إجماع عالمي حول رؤية سيول للتوحيد وتسهيل عملية التوحيد.