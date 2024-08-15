المكتب الرئاسي يندد بوصف نائبة معارضة للسيدة الأولى بأنها قاتلة

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ندد المكتب الرئاسي بالتصريحات التي أدلت بها النائبة البرلمانية عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "جون هيون هي"، والتي وصف فيها السيدة الأولى "كيم كون هي" بأنها "قاتلة"، في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة "جونغ هيه جون" في إفادة صحفية إن الحزب الديمقراطي استخدم لغة فظة وغير مقبولة ضد أحد أفراد أسرة الرئيس، ومن خلال القيام بذلك، انتهك الحزب حقوق الإنسان وارتكب إهانة ضد الشعب.وفي وقت سابق من يوم أمس، وصفت "جون" السيدة الأولى بأنها "قاتلة" خلال جلسة استماع في البرلمان بشأن اقتراح عزل "كيم يونغ تشول"، المدعي العام الكبير المتهم بالفشل في التحقيق بشكل صحيح في مزاعم الفساد المحيطة بالسيدة الأولى.وأشارت جون إلى ذلك حيث زعمت أن وفاة مسؤول كبير في لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية مؤخرا مرتبطة بخطوة اللجنة لإنهاء تحقيقها في الشكوك في أن السيدة الأولى قبلت حقيبة فاخرة كهدية من قس في عام 2022.وقال المتحدث باسم الرئاسة إن المكتب الرئاسي يأسف بشدة على تحرك المعارضة لاستخدام تلك الوفاة المؤسفة لمسؤول عام، لهجومها السياسي.