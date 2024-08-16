تدريبات أولتشي العسكرية تبدأ في سيول الأسبوع القادم

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قالت إدارة مدينة سيول اليوم الجمعة إنها ستجري تدريبات "أولتشي فريدوم شيلد" السنوية الأسبوع القادم لمدة 4 أيام.وستبدأ التدريبات يوم الاثنين القادم، وتتضمن سيناريوهات تعكس تهديدات كوريا الشمالية بطائرات مسيرة بدون طيار وإطلاق بالونات محملة بالقمامة، وسوف يشارك فيها حوالي 140 ألف شخص من 170 منظمة في المدينة.يُذكر أن مناورات "أولتشي" هي تدريبات على مستوى البلاد تُجرى مرة واحدة في السنة لمراجعة واستكمال خطط التأهب والطوارئ الحكومية لحالات الطوارئ الوطنية، مثل الحرب، وتعريف المسؤولين الحكوميين بواجباتهم في مثل تلك الظروف.وسوف تتضمن المناورات التي تستمر 4 أيام، تمرينا على اتخاذ التدابير اللازمة لحالة الحرب، ومناقشات حول مهام وقت الحرب، وجهود مكافحة الإرهاب المشتركة.ومن المقرر إجراء تدريب على مكافحة الإرهاب في المرافق العامة في الساحة الأولمبية في جنوب سيول يوم الثلاثاء، وتدريب للدفاع المدني في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس، سيشمل صفارات إنذار من الغارات الجوية، وتنبيهات عامة للإخلاء، وتقييدا لحركة المرور.