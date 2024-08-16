سيول تنتظر رد كوريا الشمالية على مقترحات الرئيس يون بشأن التوحيد

Photo : YONHAP News

قال المكتب الرئاسي أمس الخميس إنه ينتظر رد كوريا الشمالية الإيجابي على مقترحات الرئيس "يون صوك يول" بشأن التوحيد.وأصدر النائب الأول لمستشار الأمن الوطني "كيم تيه هيو" هذا الموقف في مؤتمر صحفي، قائلا إن مقترحات "يون" بإنشاء هيئة استشارية بين الكوريتين وتقديم مساعدات إنسانية تتطلب ردودا من كوريا الشمالية.وكان "يون" قد أعلن عن هذه المقترحات عندما كشف عن رؤيته للتوحيد أمس الخميس في خطابه بمناسبة الذكرى الـ79 لعيد الاستقلال.وقال "كيم" إنه حتى لو لم يكن هناك استجابة فورية من قبل كوريا الشمالية، فيمكن لكوريا الجنوبية وضع خطط ومتابعة إجراءات أخرى لتعزيز التوحيد، مؤكدا أن التوحيد مهمة تتطلب صبرا وجهودا مستمرة.وأضاف "كيم" أن اقتراح إنشاء هيئة استشارية بين الكوريتين ليس له دوافع سياسية، بل يسعى إلى تشكيل حوار لمعالجة مختلف القضايا، بما في ذلك نزع السلاح النووي والتعاون الاقتصادي والقضايا الإنسانية.وخلال كشفه عن رؤية التوحيد في عيد الاستقلال أمس، قدم "يون" 3 رؤى و3 استراتيجيات لإقامة دولة موحدة حرة وديمقراطية، و7 تدابير لمتابعة تلك الرؤى.