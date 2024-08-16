كوريا الجنوبية تنتقد زيارة أعضاء مجلس الوزراء الياباني لضريح ياسوكوني

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انتقدت الحكومة الكورية الجنوبية زيارة وزير الدفاع الياباني إلى ضريح "ياسوكوني" المثير للجدل، بمناسبة ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية، ووصفت تلك الزيارة بأنها "تنطوي على مفارقة تاريخية".وقال مسؤول في وزارة الخارجية في سيول أمس الخميس إن الحكومة الكورية لا يسعها إلا أن تستنكر تلك الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الياباني "كيهارا مينورو"، المسؤول عن الدفاع والأمن في اليابان، إلى ضريح "ياسوكوني".وأضاف أنه لا يمكن أبدا للدول المجاورة لليابان، التي لديها تاريخ مؤلم من تعرضها للغزو الياباني، أن تتقبل مثل تلك الزيارة.واستدعى "كيم سانغ هون" مدير إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ، "تايسوكي ميبيه" نائب رئيس البعثة في السفارة اليابانية في سيول، للاحتجاج على الزيارة.وقد زار وزير الدفاع، بالإضافة إلى وزراء آخرين في الحكومة ونواب في البرلمان الياباني، ذلك الضريح العسكري شخصيا بمناسبة ذكرى استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية، في حين أرسل رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" بعض القرابين.وقالت وزارة الخارجية في سيول أمس الخميس إن الحكومة الكورية الجنوبية تعرب عن خيبة أملها وأسفها العميق إزاء الزيارات المتكررة والقرابين التي يهديها القادة والمسؤولون في طوكيو للضريح الذي يكرم مجرمي الحرب المدانين ويمجد الحرب العدوانية الماضية.