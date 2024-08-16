الرئيس يون يزور قبر السيدة الأولى السابقة يوك يونغ سو

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قام الرئيس "يون صوك يول" أمس الخميس بزيارة لقبر السيدة الأولى السابقة "يوك يونغ سو"، زوجة الرئيس السابق "باك تشونغ هيه" التي تم اغتيالها، وذلك في الذكرى الخمسين على وفاتها.وترحّم "يون" والسيدة الأولى "كيم كون هيه" عليها في مقبرة سيول الوطنية، في جنوب سيول.وقال المكتب الرئاسي إن "يون" زار القبر قبل حضوره مراسم الاحتفال بالذكرى الـ79 لعيد الاستقلال، بعد أن تم إبلاغه بأن الحفل التذكاري للسيدة الأولى السابقة وفعالية عيد الاستقلال ستقام في نفس الوقت.ورافق "يون" في زيارته كبار مساعديه، بمن في ذلك كبير المساعدين الرئاسيين "جونغ جين صوك"، ومدير الأمن الوطني "شين وان شيك"، وكبير المساعدين لشؤون السياسات "سونغ تيه يون".وقال المكتب الرئاسي إن الرئيس "يون" أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيسة السابقة "باك كون هيه"، ابنة "يوك"، يوم الأربعاء.