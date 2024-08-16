المستشار الرئاسي الكوري للشؤون الخارجية والأمن يزور واشنطن

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قام مستشار الأمن القومي السابق "تشانغ هو جين"، الذي تم تعيينه مؤخرا في منصب المستشار الرئاسي الخاص للشؤون الخارجية والأمن، والذي تم إنشاؤه حديثا، بزيارة إلى الولايات المتحدة.وقال "تشانغ" للصحفيين لدى وصوله إلى مطار "دالاس" الدولي بالقرب من العاصمة الأمريكية "واشنطن" أمس الخميس، إنه مر حوالي عام على عقد القمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في "كامب ديفيد"، موضحا أنه سيناقش خلال الزيارة التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مع بقاء عدة أشهر على إدارة "بايدن".وأضاف "تشانغ" أنه سيستمع إلى الجانب الأمريكي بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة.وكان "تشانغ" قد عُيّن يوم الاثنين الماضي في منصب المستشار الخاص للرئيس "يون" للشؤون الخارجية والأمن القومي الذي تم استحداثه مؤخرا، بعد أن شغل منصب مستشار الأمن القومي لمدة 8 أشهر.وفيما يتعلق برؤية الرئيس "يون صوك يول" للتوحيد، التي كشف عنها في خطابه في عيد الاستقلال أمس الخميس، قال "تشانغ" إن سيول ستشرح هذه الرؤية لواشنطن، كما ستتم مناقشتها خلال محادثاته مع المسؤولين الأمريكيين.وسوف يبقى "تشانغ" في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 3 أيام، ومن المتوقع أن يزور دولا أخرى بعد زيارته إلى الولايات المتحدة.