88% من الكوريين الجنوبيين لديهم مشاعر سلبية تجاه النظام الكوري الشمالي

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اتضح من استطلاع للرأي أجرته شبكة "كي بي إس" أن ما يقرب من 90% من الكوريين الجنوبيين لديهم مشاعر سلبية تجاه كوريا الشمالية، وسط المخاوف الأمنية المتزايدة.ووفقا للاستطلاع السنوي الذي أجرته كي بي إس بمناسبة عيد الاستقلال، قال 88.1% من المشاركين البالغ عددهم ألفا و664، إنهم يكنون مشاعر سيئة ضد النظام الكوري الشمالي، بزيادة 6 نقاط مئوية عن العام السابق.وقال 60% إنهم يشعرون بعداء "قوي" تجاه كوريا الشمالية، بزيادة حادة عن العام الماضي.وقال أكثر من 74% إنهم يشعرون بالقلق من الوضع الأمني الحالي، وأجاب أكثر من 60% بأنهم لا يوافقون على سياسات حكومة "يون صوك يول" تجاه كوريا الشمالية.أما بالنسبة للسياسات المتعلقة بكوريا الشمالية التي يجب على الحكومة التركيز عليها، قال ما يقرب من نصف عدد المشاركين في الاستطلاع إنه يجب على الحكومة الحالية بذل "جهود دبلوماسية لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية". وأشار آخرون إلى التبادلات بين الكوريتين والتعاون في الاقتصاد والثقافة.وأجري الاستطلاع في الفترة بين 1 و4 أغسطس، وتبلغ نسبة الثقة فيه 95%، مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 2.4 نقطة مئوية.