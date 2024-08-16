سيول تسجل رقما قياسيا في عدد الليالي الاستوائية المتالية منذ 118 عاما

Photo : KBS News

استمرت ظاهرة الليالي الاستوائية في العاصمة الكورية سيول لمدة 26 يوما متتالية، لتسجل رقما قياسيا في عدد الليالي الاستوائية منذ 118 عاما.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم الجمعة، شهدت سيول ليالي استوائية لليوم السادس والعشرين على التوالي بعد أن تم رصد أول ليلة استوائية يوم الحادي والعشرين من شهر يوليو الماضي.وهذا يعادل الرقم القياسي السابق البالغ 26 يوما المسجل في عام 2018، وهو سلسلة غير مسبوقة من الليالي الاستوائية في سيول منذ بدء رصد الأحوال الجوية في عام 1907.وفي عام 2018، استمرت الليالي الاستوائية لمدة 26 يوما متتالية في الفترة من 21 يوليو وحتى 15 أغسطس.ومن المتوقع أن تستمر سلسلة الليالي الاستوائية لهذا العام بشكل أطول مع توقعات بتجاوز درجات الحرارة الليلية 25 درجة مئوية حتى الأسبوع القادم.كما شهدت مدينة بوسان ليالي استوائية متتالية امتدت إلى 22 يوما، لتسجل رقما قياسيا جديدا في عدد الليالي الاستوائية المتتالية منذ أن بدأت المدينة في الرصد الجوي في عام 1904.