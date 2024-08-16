الاقتصاد الكوري يظهر علامات على التعافي التدريجي في الطلب المحلي

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قالت الحكومة الكورية إن الاقتصاد يظهر علامات على التعافي التدريجي بفضل التحسن في الطلب المحلي.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية اليوم الجمعة، يواصل الاقتصاد الكوري التمتع باتجاه التعافي تماشيا مع انتعاش الصادرات والصناعات التحويلية والاستثمار في المرافق الإنتاجية، مما يظهر علامات على التعافي التدريجي في الطلب المحلي.ويعد هذا هو الشهر الرابع على التوالي منذ مايو الماضي الذي تستخدم فيه الوزارة عبارة "علامات التعافي" بشأن الطلب المحلي.وقال مسؤول في وزارة المالية إن تعافي الطلب المحلي تأثر سلبا إلى حد ما من تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من هذا العام.وأشار التقرير إلى أن حجم مبيعات التجزئة، الذي يعد مؤشرا لاتجاه الاستهلاك، شهد زيادة بنسبة 1% في يوليو مقارنة الشهر الأسبق، وانخفاضا بنسبة 3.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وقال إن مؤشر ثقة المستهلكين تمتع بانتعاش للشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى 103.6 نقطة في شهر يوليو الماضي.وزادت إنتاجية صناعة الخدمات في يونيو بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر الأسبق، و0.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وبلغت قيمة الصادرات الكورية في يوليو 57 مليارا و490 مليون دولار، بزيادة نسبتها 13.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بفضل انتعاش صادرات أشباه الموصلات ومنتجات الاتصالات اللاسلكية وأجهزة الكمبيوتر.