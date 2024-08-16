كوريا توافق على تخفيض مدفوعات إندونيسيا لمشروع المقاتلة المشتركة

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وافقت كوريا الجنوبية على تخفيض مساهمة إندونيسيا في مشروع تطوير مقاتلة مشتركة بمقدار تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 735 مليون دولار.وقالت إدارة برنامج اقتناء الدفاع اليوم الجمعة إن لجنة تنفيذ المشروعات الدفاعية التابعة لها وافقت على خطة لتخفيض مساهمة إندونيسيا في المشروع المشترك من 1.6 تريليون وون إلى 600 مليار وون.وأضافت أن موافقتها جاءت مع الأخذ في الاعتبار عوامل مختلفة، منها علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وإمكانية تأمين الأموال الناقصة لتنفيذ المشروع، مشيرة إلى أنها ستختتم محادثات تقاسم التكاليف مع إندونيسيا بصورة جيدة ضمن الجهود الرامية إلى ضمان إكمال المشروع بنجاح.وكانت إندونيسيا قد وافقت على تحمل 20% من إجمالي تكلفة المشروع، والتي تبلغ 1.7 تريليون وون، ثم تم تخفيضها لاحقا إلى 1.6 في شهر يونيو من عام 2026.وبعد تأخيرات متكررة في السداد، اقترحت جاكرتا مؤخرا تخفيض مساهمتها في المشروع بمقدار 600 مليار وون، أي حوالي ثلث المساهمة الأولية، مقابل تقليل نقل المعلومات الفنية الخاصة بالمقاتلة من كوريا الجنوبية.