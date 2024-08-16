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الحكومة الكورية تنصح بارتداء الكمامات وسط عودة انتشار فيروس كورونا

Write: 2024-08-16 13:27:39Update: 2024-08-16 13:59:48

الحكومة الكورية تنصح بارتداء الكمامات وسط عودة انتشار فيروس كورونا

Photo : KBS

قررت الحكومة الكورية وضع إرشادات جديدة للوقاية من عدوى فيروس كورونا، وتوفير الأدوية ذات الصلة بشكل إضافي بدءا من هذا الأسبوع، وذلك على خلفية عودة انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع في البلاد.
وعقدت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أول اجتماع بين القطاعين العام والخاص لمراجعة الاستجابة لانتشار العدوى بفيروس كورونا في موسم الصيف، ومناقشة إرشادات الوقاية من العدوى. 
ووفقا للوكالة، شهد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا زيادة منذ أواخر شهر يونيو الماضي، حيث بلغ عدد المصابين بالفيروس 1357 في الأسبوع الثاني من أغسطس الجاري. 
وفي إرشادات الوقاية من الإصابة بفيرووس كورونا، نصحت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة وفي أثناء زيارة المستشفيات والمرافق المعرضة للعدوى. 
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