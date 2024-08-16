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السياسية

الرئاسة تكشف عن خطة لإصلاح معاشات التقاعد في غضون هذا الشهر

Write: 2024-08-16 14:08:44Update: 2024-08-16 14:12:39

الرئاسة تكشف عن خطة لإصلاح معاشات التقاعد في غضون هذا الشهر

Photo : KBS News

يخطط المكتب الرئاسي الكوري  للكشف عن خطة لإصلاح نظام معاشات التقاعد الوطني في أواخر شهر أغسطس الجاري، ومن المتوقع أن تتركز الخطة على المساواة بين الأجيال والاستدامة.
وقال مسؤول في المكتب الرئاسي إنه من الممكن تأخير موعد نضوب صندوق المعاشات الوطني لأكثر من 30 عاما، بدلا من عام 2055، إذا تم التنفيذ كما هو مخطط له.
وأكد المسؤول الرئاسي أيضا على أهمية غرس الثقة لدى الشباب بأنه سيمكنهم الاستفادة من نظام المعاش الوطني، من خلال ضمان استدامة معاشات التقاعد. 
وبموجب خطة الحكومة، سيتم تطبيق معدلات أقساط تأمين مختلفة حسب الفئات العمرية، بدلا من معدلات أقساط التأمين الموحدة المطبقة حاليا، وهي 9% بغض النظر عن العمر.
كما تخطط الحكومة لتطبيق نظام للاستقرار في الوضع المالي لتأمين الاستدامة لمعاشات التقاعد.
ومن المتوقع أن يتم الكشف عن هذه الخطة في مؤتمر صحفي سيعقده الرئيس "يون صوك يول" في أواخر هذا الشهر أو أوائل الشهر القادم.
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