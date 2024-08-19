كيم مين هي تفوز بجائزة أفضل أداء في مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي

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فازت الممثلة الكورية "كيم مين هي" بجائزة أفضل أداء في مهرجان "لوكارنو" السينمائي الدولي السابع والسبعين.وتمت تسمية كيم كفائزة بجائزة أفضل أداء أول من أمس السبت في حفل توزيع الجوائز في مدينة "لوكارنو" السويسرية، عن دورها في فيلم "سو يو تشون" للمخرج "هونغ سانغ سو".وفي كلمة ألقتها عقب الإعلان عن فوزها بالجائزة، أعربت كيم عن امتنانها للمخرج "هونغ"، قائلة إنه صنع فيلما جميلا للغاية وأنها تحب أفلامه.كما تم منح جوائز أفضل أداء لأربعة ممثلين قاموا ببطولة فيلم "دراوننغ دراي" الذي أنتجته ليتوانيا ولاتفيا بشكل مشترك.ويقام مهرجان لوكارنو السينمائي سنويا في مدينة لوكارنو السويسرية، وهو أحد ستة مهرجانات سينمائية دولية كبرى، ومعروف بتقديم الأفلام الفنية والتجريبية.وفي العام الماضي، أعاد المهرجان تنظيم جوائز أفضل ممثل وأفضل ممثلة إلى فئة أفضل أداء بشكل محايد بين الجنسين.