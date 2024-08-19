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الاقتصادية

عدد المتوقفين عن البحث عن عمل يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في يوليو

Write: 2024-08-19 11:22:04

عدد المتوقفين عن البحث عن عمل يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في يوليو

Photo : YONHAP News

بلغ عدد الشباب العاطلين عن العمل والذين توقفوا عن البحث عن عمل، أعلى مستوى له على الإطلاق في شهر يوليو الماضي.
ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الأحد، كان 443 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما غير نشطين اقتصاديا في شهر يوليو، ولم يفعلوا شيئا لكسب المال أو البحث عن عمل. وكان الرقم أعلى بمقدار 42 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ويعد هذا الرقم هو الأكبر لأشهر يوليو منذ بدأت الدولة في تجميع الإحصاءات ذات الصلة.
وقال حوالي 335 ألفا، أي بنسبة 75% منهم إنهم لا ينوون البحث عن وظائف.
ويبحث معظم العاطلين عن العمل بنشاط عن وظائف، لكن هؤلاء الأشخاص يئسوا من العثور على وظائف، حيث قرروا أخذ إجازة فقط، على الرغم من عدم إصابتهم بأمراض خطيرة أو إعاقات.
وتجاوز عدد هؤلاء الذين يئسوا من العثور على عمل، والذين كانوا قد ظلوا في نطاق 200 ألف بين عامي 2013 و2017، مستوى 300 ألف في عام 2018، ثم ارتفع إلى 441 ألفا في عام 2020، وانخفض العدد إلى 361 ألفا في عام 2022 لكنه ارتفع مرة أخرى إلى 402 ألف في العام الماضي.


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